news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 25 сентября 2026 00:30

Врач рассказал, как сон и кофе влияют на мигрень

Читайте нас в

О том, как кофе и сон влияют на мигрень, рассказал врач-невролог Дмитрий Разумов. По его словам, кофеин может усиливать действие некоторых обезболивающих. При этом злоупотребление кофе может само спровоцировать мигрень

«Частое употребление кофе само по себе может провоцировать частые приступы мигрени. Таких кофеиноманий лучше, конечно, избегать», — предупредил специалист в беседе с журналистом «Радио 1».

Разумов отметил, что сон и физическая активность также влияют на развитие мигрени.

«Сам по себе сон может снимать приступ мигрени не у всех и не каждый раз, но может. Многие заявляют, что поспав днём буквально полчаса, просыпаются практически со здоровой головой», — заключил он.

#неврология #кофеин #здоровый сон
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
В Татарстане до конца сентября сохранится сухая и теплая погода

В Татарстане до конца сентября сохранится сухая и теплая погода

24 сентября 2026

Ветеран СВО Владимир Павленков провел Урок мужества для студентов колледжа КАИ

24 сентября 2026
Новости партнеров