Врач рассказал, как сон и кофе влияют на мигрень

О том, как кофе и сон влияют на мигрень, рассказал врач-невролог Дмитрий Разумов. По его словам, кофеин может усиливать действие некоторых обезболивающих. При этом злоупотребление кофе может само спровоцировать мигрень

«Частое употребление кофе само по себе может провоцировать частые приступы мигрени. Таких кофеиноманий лучше, конечно, избегать», — предупредил специалист в беседе с журналистом «Радио 1».

Разумов отметил, что сон и физическая активность также влияют на развитие мигрени.

«Сам по себе сон может снимать приступ мигрени не у всех и не каждый раз, но может. Многие заявляют, что поспав днём буквально полчаса, просыпаются практически со здоровой головой», — заключил он.