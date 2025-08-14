Врач рассказал, как правильно выбрать рюкзак ребенку в школу

Врач – травматолог-ортопед Геннадий Гордеев в беседе с «Радио 1» рассказал, что родителям при подборе школьных сумок стоит отдать предпочтение не ранцам и портфелям, а школьным рюкзакам.

«Сейчас в России готовится ГОСТ, требующий определенных стандартов от изделий, которыми будут пользоваться наши первоклассники, чтобы они могли посещать школы без вреда для здоровья. В этот стандарт входят и требования к портфелям. Суммарный вес рюкзака со всем содержимым не должен превышать полутора килограммов. А сам он должен быть не тяжелее 700 граммов, для старшеклассников – не более килограмма без учета дополнительных элементов», – сказал Гордеев.

По словам эксперта, рюкзак должен быть снабжен формоустойчивой спинкой и регулируемыми лямками, чтобы нагрузка на спину, грудную клетку и позвоночник была распределена равномерно.

«Материалы должны быть легкими, прочными и устойчивыми к износу и к воздействию пота. На рюкзаке обязательно должны быть светоотражающие элементы, если школьнику придется переходить дорогу по пешеходному переходу», – отметил врач.