Общество 12 сентября 2025 14:34

Врач рассказал, как отличить сезонную ОРВИ от осенней аллергии

Осенью активизируется множество аллергенов, с которыми стоит быть особенно осторожными, рассказала «Радио 1» врач-аллерголог, иммунолог Людмила Лапа. При этом важно различать аллергию и сезонные ОРВИ: первая – это сбой иммунной системы, а вторая – результат воздействия вирусов и бактерий.

«Вы с аллергией можете жить. Это реакция вашего организма на плесень, на цветы. Поэтому основная задача — подавить гиперреакцию иммунной системы при лечении. Выявить ее с доктором, а потом использовать различные методы лечения. А ОРВИ — это бактериальная инфекция, присоединение вирусов», — объяснила врач.

В завершение она отметила, что ключевым симптомом вирусной инфекции является повышение температуры тела.

#советы #аллергологи #осень #ОРВИ
