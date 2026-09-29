Врач рассказал, как держать под контролем 90% всех урологических заболеваний

Как уберечь организм от тяжелых последствий урологических заболеваний, рассказал врач-уролог Виген Малхасян. По его словам, для этого нужно делать урологический чекап: общий клинический анализ крови, анализ крови на креатинин, анализ крови на ПСА у пациентов мужского пола старше 40–45 лет, ультразвуковое исследование почек.

«Такой чекап достаточно прост, вполне доступен и не занимает много времени. Выполняя его, можно быть уверенным, что вы держите под контролем 90% всех урологических заболеваний. И это залог того, что если заболеванию органов мочеполовой системы все-таки суждено случиться, то оно будет диагностировано именно на той стадии, когда можно радикально излечить без особых последствий для организма», – сказал Малхасян в беседе с «Радио 1».

Эксперт также добавил, что прибегать к трансплантации почки необходимо при критическом снижении ее функции.

«Поликистоз не является приговором, потому что даже в случае критического снижения функции почки есть и остается такая опция, как пересадка, что позволяет людям жить достаточно продуктивной жизнью уже с пересаженной почкой. Самое главное – знать о существовании этого заболевания, наблюдаться и держать хотя бы это заболевание под контролем профильного специалиста», – подытожил врач.