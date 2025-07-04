Врач рассказал, что злоупотребление алкоголем может привести к синдрому внезапной смерти

О том, как алкоголь приводит к синдрому внезапной сердечной смерти, рассказал психиатр-нарколог, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.

«Синдром внезапной смерти от алкоголя или, как его еще называют, внезапной сердечной смерти, встречается не так уж редко. При длительном употреблении алкоголя сердце у человека увеличивается в размерах. При этом из-за токсического воздействия этанола сердечная мышца ослабевает, становится дряблой и не справляется со своими функциями», — сказал Виталий Холдин.

Такое состояние называется алкогольной миокардиопатией, и именно эта патология может стать причиной скоропостижной смерти. О развитии алкогольной миокардиопатии сигнализируют такие симптомы, как одышка, отеки, боли в груди и учащенное сердцебиение. В этом случае нужно оперативно пройти обследовании и завязать со спиртным.