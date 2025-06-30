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Общество 30 июня 2025 16:21

Врач рассказал, что вредит детскому иммунитету летом

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Профессор кафедры детских болезней Сеченовского университета, врач-педиатр, пульмонолог, аллерголог-иммунолог, доктор медицинских наук и эксперт телеканала «Доктор» Павел Бережанский в беседе с «Радио 1» рассказал, как поддерживать иммунитет у детей. По его словам, первое, что нужно, – это спокойная и доброжелательная обстановка в семье.

«Если ребенок часто испытывает стресс, о крепком иммунитете говорить сложно. Также важно отказаться от вредных привычек не только детям, но и взрослым в доме. Даже пассивное курение, вейпинг или запах сигаретного дыма наносят серьезный вред здоровью», — отметил специалист.

Он также подчеркнул важность вакцинации, сбалансированного питания, здорового образа жизни. Павел Бережанский добавил, что, если ребенок не ест какой-то продукт, его можно заменить другими, но с теми же полезными веществами.

«От питания зависит не только здоровье, но и настроение, энергия, активность ребенка. Нужно следить за тем, чтобы рацион был разнообразным и полноценным», — сказал он.

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