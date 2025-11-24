Врач рассказал, что вред от электронных сигарет не меньше, чем от обычных
Переход на электронные сигареты многим кажется менее вредной альтернативой, но врачи называют это опасным самообманом.
Как рассказала врач центра здоровья Люберецкой областной больницы Наталья Хохлова в беседе с «Радио 1», сегодня курение среди молодежи связано в основном с вейпами и электронными устройствами. Подростки особенно уязвимы, ошибочно полагая, что это модно и безопасно.
Специалист подчеркивает, что пользователи электронных сигарет напрасно утешают себя мыслью о сниженном вреде. Уровень канцерогенов в них сопоставим с обычными табачными изделиями.
Особую тревогу вызывает распространение этой привычки среди несовершеннолетних. Помочь им сложно, так как Центры здоровья принимают только с 18 лет. Для взрослых же доступна точная диагностика с помощью смокилайзера, который выявляет угарный газ как от сигарет, так и от вейпов.