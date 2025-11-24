news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 24 ноября 2025 13:12

Врач рассказал, что вред от электронных сигарет не меньше, чем от обычных

Читайте нас в
Телеграм

Переход на электронные сигареты многим кажется менее вредной альтернативой, но врачи называют это опасным самообманом.

Как рассказала врач центра здоровья Люберецкой областной больницы Наталья Хохлова в беседе с «Радио 1», сегодня курение среди молодежи связано в основном с вейпами и электронными устройствами. Подростки особенно уязвимы, ошибочно полагая, что это модно и безопасно.

Специалист подчеркивает, что пользователи электронных сигарет напрасно утешают себя мыслью о сниженном вреде. Уровень канцерогенов в них сопоставим с обычными табачными изделиями.

Особую тревогу вызывает распространение этой привычки среди несовершеннолетних. Помочь им сложно, так как Центры здоровья принимают только с 18 лет. Для взрослых же доступна точная диагностика с помощью смокилайзера, который выявляет угарный газ как от сигарет, так и от вейпов.

news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Первое мероприятие зимнего сезона фестиваля «Курше» состоялось в Казани

Первое мероприятие зимнего сезона фестиваля «Курше» состоялось в Казани

23 ноября 2025
Фестиваль «Восточный базар» завершился в Казани

Фестиваль «Восточный базар» завершился в Казани

23 ноября 2025