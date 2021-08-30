Врач рассказал, что не надо есть перед вакцинацией от коронавируса

Перед вакцинацией от коронавируса важно на время отказаться от сладкого, так как при повышенном уровне сахара в крови прививка переносится тяжелее, заявил в интервью радио Sputnik врач-терапевт, гастроэнтеролог Никита Харлов.

«Сладкое — это табу перед прививкой, потому что будет сахар в крови выше, а если сахар выше, то человек тяжелее перенесет прививку», — сказал врач.

По его словам, то же самое относится к продуктам, содержащим большое количество углеводов. «Это касается всех углеводов, даже не сладких: картофель, каши, хлеб тоже повысят уровень сахара в крови», — отметил Харлов.

Он также посоветовал сократить потребление фруктов примерно в 2 раза. Причем вреднее всего, по его словам, незадолго до и сразу после прививки есть бананы, виноград и дыни. А вот от лимона, лайма и грейпфрута можно не отказываться, сказал Карпов.