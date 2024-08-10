Врач-психотерапевт: Сегодня некоторые дети живут, как автобус, по расписанию

Сегодня некоторые дети живут по расписанию – помимо учебы, они ходят на бесчисленное количество кружков, – и в итоге не справляются физически с такой нагрузкой и не умеют отдыхать. Об этом врач-психотерапевт Татьяна Иванова сказала в «Интервью без галстука», текст которого опубликован на сайте «Татарстан 24».

«Действительно некоторые дети живут как автобус по расписанию. Некоторые из них практически не знают, что такое отдых. При этом и мамы такие бывают. Взрослые находятся в этом совершенно ужасающем информационном потоке и давлении о том, какой должен быть родитель. И чтобы с ребенком ничего не случилось, они сами выстраивают для него маршрут», – рассказала специалист.

Она отметила, что родители только, когда ребенок с нервным срывом оказывается в стационаре, начинают понимать, что ерунда эта школа и все кружки.

«Если мы полностью игнорируем возможности школьника, его интересы и целиком сконцентрированы лишь только на своей картинке идеального родителя, то можно попасть в ситуацию кризиса», – предупредила Иванова.