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Врач-психотерапевт: Сегодня некоторые дети живут, как автобус, по расписанию
Сегодня некоторые дети живут по расписанию – помимо учебы, они ходят на бесчисленное количество кружков, – и в итоге не справляются физически с такой нагрузкой и не умеют отдыхать. Об этом врач-психотерапевт Татьяна Иванова сказала в «Интервью без галстука», текст которого опубликован на сайте «Татарстан 24».
«Действительно некоторые дети живут как автобус по расписанию. Некоторые из них практически не знают, что такое отдых. При этом и мамы такие бывают. Взрослые находятся в этом совершенно ужасающем информационном потоке и давлении о том, какой должен быть родитель. И чтобы с ребенком ничего не случилось, они сами выстраивают для него маршрут», – рассказала специалист.
Она отметила, что родители только, когда ребенок с нервным срывом оказывается в стационаре, начинают понимать, что ерунда эта школа и все кружки.
«Если мы полностью игнорируем возможности школьника, его интересы и целиком сконцентрированы лишь только на своей картинке идеального родителя, то можно попасть в ситуацию кризиса», – предупредила Иванова.
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