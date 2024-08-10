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Врач-психотерапевт дала три совета, как подготовить ребенка к школе
В преддверии нового учебного года врач-психотерапевт Татьяна Иванова в программе «Интервью без галстука» дала несколько советов, как подготовить ребенка к школе. Интервью опубликовано на сайте «Татарстан 24».
«Нужно радоваться тому, что начнется школа. Если родители научатся радоваться таким вещам, то и ребенок будет так делать. Лучше не думать, что школа – это какой-то груз», – сказала врач.
Кроме того, родителям важно научиться разговаривать с ребенком, налаживать с ним контакт, и если возникают затруднения, то можно обратиться к специалисту.
«Не надо слишком большой упор делать на какое-то далекое будущее ребенка, важно то, как вы с ним чувствуете себя сейчас», – подчеркнула Иванова.
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