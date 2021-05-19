Врач-психолог рассказал, как узнать о наличии стресса у ребенка

Маркеры для выявления стресса у ребенка в прямом эфире назвал врач-психолог, ученый, философ, автор методики саморазвития «Ключ» кандидат медицинских наук Хасай Алиев.

«Во-первых, ребенок плохо спит. Во-вторых, раздражителен. В-третьих, не может сосредоточиться на том, на чем ему надо сосредоточиться», — перечислил признаки стресса спикер.

Кроме того, можно провести стресс-тест. Для этого ребенку необходимо держать руки перед собой на уровне плеч и представить, что они начинают расходиться в разные стороны. Если он может отключиться от негативных мыслей, то его руки начнут двигаться автоматически. Если же ребенок в стрессе, то сосредоточиться на этом он не сможет и руки не пойдут в стороны.