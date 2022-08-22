Врач-психиатр рассказал татарстанцам, как без вреда вернуться на работу из отпуска

Своевременный отдых – залог хорошего самочувствия и продуктивной работы. Однако, отпуск имеет свойство заканчиваться, и человеку приходиться возвращаться на работу. Ранние подъемы, плотный трудовой график, стресс и нехватка времени могут привести к чувству эмоциональной подавленности. О том, как без вреда для здоровья вернуться в трудовые будни после насыщенного отпуска рассказала врач-психиатр, гештальт-терапевт РКПБ им. В.М.Бехтерева Оксана Захарова.

Причины эмоционального упадка после отпуска могут быть разными, поделилась с агентством врач-психиатр.

«Например, отпуск был слишком насыщенным, и не получилось разгрузиться в психологическом или физическом плане. Возможно, смена расслабляющей обстановки на рабочую была резкой. Или времени для отдыха было недостаточно. Все это может привести к субдепрессивному состоянию, которое характеризуется вялостью, ухудшением настроения и заторможенностью», – отметила медик.

Если к вышеперечисленным симптомам прибавились потеря аппетита, бессонница и апатия, то это первый звоночек о том, что пора обратиться к врачу-психотерапевту.

Чтобы не «выйти» из отпуска в депрессию, нужно придерживаться следующих рекомендаций. В первую очередь, не стоит браться за все сразу. Лучше распределить дела по степени их важности, разбить на небольшие задачи и обязательно делать в работе перерывы.

«Во-вторых, помочь включиться в работу может приятное общение с коллегами и обсуждение проведенного отпуска. Это будет некий плавный переход к рабочей обстановке», – подчеркнула врач-психиатр.

Также важным как для физического, так и для психологического здоровья человека является полноценный сон. Спать нужно не менее 8 часов за ночь. Ведь это, по словам Оксаны Захаровой, очень важная составляющая психического здоровья человека.

Кроме того, медик отметила, что выходить из отпуска на работу лучше в конце рабочей недели – в четверг или пятницу.

«Напоследок рекомендация, которая касается заботы о себе – дарите себе радость. Наполняйте повседневную жизнь приятными впечатлениями, к примеру, походами в кино, театр и просто прогулками с близкими людьми», – посоветовала врач.