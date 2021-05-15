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Ру Тат
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15 мая 2021  16:04
Эльза Кузнецова

Доцент КГМА: При горевании нельзя оглушать свое состояние алкоголем

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Людям, пережившим смерть родных и близких, не стоит увлекаться психоактивными веществами и алкоголем. Об этом во время прямого эфира заявила кандидат медицинских наук, доцент кафедры психотерапии и наркологии КГМА Марина Белоусова.

Иногда, по словам врача, люди, переживающие горе, пытаются освободиться от гнета боли за счет высоких доз лекарственных препаратов, психоактивных веществ, алкоголя.

«Пытаясь глушить свою боль алкоголем, человек должен понимать, что он обладает не исцеляющим эффектом, а лишь оглушает сознание. Потом все возвращается — боль, ощущение остроты утраты. Человек также испытывает интоксикацию. Ощущение того, что ты не можешь себе помочь, только усугубляется», — отметила врач.

Назначать необходимые медикаменты, когда это необходимо, должен только врач, «самолечение» недопустимо. «Лучше не экспериментировать со своим здоровьем, а обращаться к врачам», — подчеркнула Марина Белоусова.

Ранее психотерапевт перечислила ряд тревожных симптомов, когда близким родственникам погибших необходимо лечение и госпитализациия.

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