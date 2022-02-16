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Ру Тат
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Здоровье
16 февраля 2022  07:30

Врач предупредил о возможности воспаления мозгового вещества при Covid-19

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В редких случаях у пациентов с коронавирусной инфекцией наблюдается опасное воспаление мозгового вещества. Об этом последствии вируса в беседе с Ura.ru сообщил иммунолог, кандидат-медицинских наук Николай Крючков.

«При Covid у небольшого количества людей действительно наблюдается воспаление мозгового вещества — энцефалит или энцефаломиелит», — подтвердил специалист.

Он объяснил, что это последствие вируса еще обсуждается исследователями. Так, энцефалит может быть иммунный вторичный, но может и с вирусным триггером.

#коронавирус #мозг
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