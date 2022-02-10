Врач предупредил о смертельно опасном состоянии при «омикроне» у детей

При заражении омикрон-штаммом коронавируса у детей до пяти лет, особенно мальчиков, может развиться смертельно опасное состояние — ларинготрахеит. Об этом со ссылкой на врача-педиатра, доктора медицинских наук Сергея Токарева сообщает Ura.ru.

При таком состоянии у пациента может произойти отек гортани. Это заболевание крайне опасно и требует немедленной госпитализации.

«Острый ларинготрахеит развивается чаще всего у мальчиков до пяти лет и может привести к стенозу гортани или крупу. Ранее у детей раннего возраста он чаще развивался при парагриппе, но теперь растет число таких случаев и при „омикроне“», — уточнил педиатр.

Специалист перечислил признаки приближающегося ларинготрахеита: носогубный треугольник стал белого или синего цвета, появился «лающий» кашель, дыхание участилось и стало шумным, свистящим. При обнаружении данных симптомов необходимо сразу же вызвать специалистов.