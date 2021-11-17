Врач предупредил о продуктах, которые могут привести к появлению тромбов

Чрезмерное употребление зелени во время приема препаратов, разжижающих кровь, может привести к появлению тромбов. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» предупредил врач и телеведущий Александр Мясников.

Специалист объяснил, что зелень содержит витамин К, который считается «антагонистом» препаратов, применяемых при лечении тромбоза.

«Если мы даем кроворазжижающее лекарства, варфарин в какой-то дозе, и при этом человек ест зеленую фасоль, закусывает брокколи и ест шпинат, то он может просто нейтрализовать действие варфарина», — уточнил медик.

Однако сам по себе витамин К не способен вызвать тромбоз, добавил Мясников: «Тромбоз вызывают те состояния, против которых мы даем варфарин, но если мы нейтрализуем варфарин, то соответственно будет тромбоз».