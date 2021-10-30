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Ру Тат
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Здоровье
30 октября 2021  18:30

Врач предупредил о появлении «дыр» в легких при Covid-19

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Коронавирус может стать причиной появления «дыр» в стенках легких. Об этом со ссылкой на врача-пульмонолога Сергея Пурясева сообщает ura.ru.

Специалист уточнил, что отверстие, или свищ, — это разрешившийся гнойник, который может спровоцировать сепсис и заражение крови.

«Лечится только антибиотиками, бронхоскопией, когда идет очистка от гноя. Хирургически свищ трудно лечить, потому что сшить нельзя», — уточнил медик.

По его словам, чаще всего свищи выявляются у алкоголиков, пациентов с трофическими расстройствами, а также тех, кто плохо питается.

«Но бывает и так, что прилетает очень агрессивная инфекция и здоровые люди валятся, как бревна», — добавил Пурясев.

#Коронавирус #легкие человека
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