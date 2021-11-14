Врач предупредил, что болезни сердца и диабет влияют на тяжесть течения Covid-19

Сопутствующие заболевания, особенно болезни сердца, сахарный диабет и онкологические состояния, утяжеляют течение коронавируса Covid-19. Об этом предупредил главный терапевт и заведующий отделением Центральной клинической больницы «РЖД-Медицина» — врач-терапевт высшей категории Сергей Черемушкин, передает радио Sputnik.

«Любая сопутствующая патология, заболевание, особенно гипертоническая болезнь, сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, патология крови, онкологические состояния, утяжеляет течение болезни, повышая риски неблагоприятных условий. Хотя, к счастью, только 5–15% переносят эту болезнь тяжело», — подчеркнул специалист.

Кроме того, Черемушкин напомнил, что тяжесть заболевания также зависит от свойств конкретного штамма вируса SARS-CoV-2, особенностей иммунного ответа пациента и вирусной нагрузки — полученной при заражении дозы патогена.

«К сожалению, мы сталкиваемся со случаями, когда у молодых людей без факторов риска развивается тяжелое поражение легких с развитием респираторного дистресс-синдрома», — признал врач.

В России продолжается активная прививочная кампания. Президент РФ Владимир Путин ранее неоднократно напоминал о важности вакцинации и отмечал высокую эффективность и безопасность отечественных препаратов от коронавируса. Правительство страны внесло в Госдуму законопроекты о QR-кодах в транспорте, магазинах и кафе.