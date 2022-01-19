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Ру Тат
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Здоровье
19 января 2022  05:29

Врач порекомендовал при заражении «омикроном» исключить прием антибиотиков

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При первых симптомах, вызванных новым штаммом «омикрон», следует остаться дома и исключить применение антибиотиков. Об этом РИА Новости рассказал главный специалист по медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

По словам специалиста, инфекция, вызванная новый штаммом, протекает по типу обычного ОРВИ.

«Изучая международный опыт распространения нового штамма, можно делать вывод о том, что инфекция, вызванная им, протекает легче в сравнении со штаммом „дельта“. Среди основных симптомов отмечаются боли в мышцах, слабость и утомляемость, повышенная температура, сухой кашель, боль в горле, головная боль, насморк. Все это дает основания говорить о том, что новый штамм протекает по типу обычного ОРВИ», — пояснил врач.

Он отметил, что следует остаться дома, если возникли перечисленные симптомы. В этом случае лечение будет симптоматическим, как правило, безрецептурными препаратами, которые у большинства уже есть в аптечке. Он предупредил также, что жаропонижающее нужно пить только в том случае, если температура поднялась выше 38 градусов. 

Тяжельников также предостерег от самостоятельного приема антибиотиков. 

«Ни в коем случае нельзя самостоятельно пить антибиотики. Против вирусов они бесполезны, но дают значительную нагрузку на организм. Вместо антибиотиков по рекомендациям Минздрава РФ для лечения коронавируса в легкой форме, в которой в большинстве случаев протекает „омикрон“, могут быть использованы противовирусные препараты», — добавил он.

#омикрон #рекомендации
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