Врач порекомендовал при заражении «омикроном» исключить прием антибиотиков

При первых симптомах, вызванных новым штаммом «омикрон», следует остаться дома и исключить применение антибиотиков. Об этом РИА Новости рассказал главный специалист по медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

По словам специалиста, инфекция, вызванная новый штаммом, протекает по типу обычного ОРВИ.

«Изучая международный опыт распространения нового штамма, можно делать вывод о том, что инфекция, вызванная им, протекает легче в сравнении со штаммом „дельта“. Среди основных симптомов отмечаются боли в мышцах, слабость и утомляемость, повышенная температура, сухой кашель, боль в горле, головная боль, насморк. Все это дает основания говорить о том, что новый штамм протекает по типу обычного ОРВИ», — пояснил врач.

Он отметил, что следует остаться дома, если возникли перечисленные симптомы. В этом случае лечение будет симптоматическим, как правило, безрецептурными препаратами, которые у большинства уже есть в аптечке. Он предупредил также, что жаропонижающее нужно пить только в том случае, если температура поднялась выше 38 градусов.

Тяжельников также предостерег от самостоятельного приема антибиотиков.

«Ни в коем случае нельзя самостоятельно пить антибиотики. Против вирусов они бесполезны, но дают значительную нагрузку на организм. Вместо антибиотиков по рекомендациям Минздрава РФ для лечения коронавируса в легкой форме, в которой в большинстве случаев протекает „омикрон“, могут быть использованы противовирусные препараты», — добавил он.