Врач: «Погружение в прорубь с головой может привести к инсульту»

Уже через несколько дней православные будут отмечать Крещение. Главной традицией праздника является купание в проруби. О том, почему нельзя погружаться в ледяную воду с головой, «Татар-информу» рассказала главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Республики Татарстан Люция Фейсханова.

«Голова – часть тела, где сосуды расположены ближе всего к коже, поэтому они сильнее всего реагируют на холод. При погружении с головой может произойти спазм сосудов, а это в свою очередь может привести к нарушению кровообращения головного мозга, к инсульту. Из-за переохлаждения снижается иммунитет, и человек чаще болеет простудными заболеваниями», – объяснила медик.

В целом, от купания в проруби лучше отказаться:

людям, чьи хронические заболевания (пневмония, бронхит, хроническая обструктивная болезнь легких, сердечно-сосудистые патологии) находятся в стадии обострения.

детям до 16 лет;

тем, кто ранее не занимался закаливанием.

«Купание в проруби безопасно для тех людей, которые делают это регулярно, а не раз в год. Закаливание для них является нормой жизни. Тем, кто не имеет опыта в этом, я рекомендую готовиться за три-четыре месяца – можно принимать контрастный душ или обливать части тела, что важно, водой комнатной температуры», – подчеркнула врач.

Люция Фейсханова призвала не употреблять спиртное и не наносить на кожу согревающие мази, чтобы согреться после проруби. После купания стоит пройти в теплое помещение, укутаться и выпить горячий чай. Если у вас возникли головокружение, нарушение сознания или боль в левой половины груди, незамедлительно обратитесь к врачу.