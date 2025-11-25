Врач-отоларинголог назвала главные ошибки при лечении заложенности носа

Пытаясь избавиться от заложенности носа, многие тянутся к сосудосуживающим каплям или популярным растворам для промывания. Однако такие методы могут быть опасны, заявила кандидат медицинских наук, врач-отоларинголог Людмила Елизарова в интервью «Радио 1».

По словам специалиста, пациенты чаще всего совершают две ошибки:

Злоупотребление сосудосуживающими каплями. Они дают лишь кратковременное облегчение, вызывают привыкание и повреждают слизистую. Неправильное промывание носа. Бесконтрольное введение жидкостей способно нарушить естественные функции дыхательного органа и даже способствовать распространению инфекции в пазухи.

«Аквалоры, долфин – плохие вещи. Нос – это деликатный дыхательный орган, и бесконтрольное введение в него жидкостей может нарушить его естественные функции и даже способствовать распространению инфекции в пазухи», – объяснила эксперт.

Она отметила, что первым шагом при лечении насморка должен быть визит к врачу. Только специалист способен определить причину – вирус, бактерию или аллергию – и назначить адекватную терапию, которая может включать антигистаминные препараты, ингаляции или местные средства, но не бесконтрольное использование спреев и промываний.