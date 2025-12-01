Врач-онколог рассказал, опасны ли аромасвечи для здоровья

Эксперт развеял миф о канцерогенной опасности ароматических свечей. Поводом для обсуждений стали публикации о том, что парафин при горении якобы выделяет бензол и толуол, провоцирующие онкологические заболевания.

Профессор, главный онколог «СМ-клиники» Александр Серяков в беседе «Радио 1» пояснил, что ключевую роль играет не само вещество, а его концентрация.

«При любом горении выделяются токсические газы, включая формальдегид и бензол. Но вопрос в том, насколько их много», — отметил он.

По словам онколога, минимальное количество химических веществ, выделяемое свечами в хорошо проветриваемой комнате, не может считаться значимым риском для здоровья. Это, скорее, «небольшое воздействие», а не систематическое вредное влияние.

Ученый привел историческую параллель: люди столетиями использовали керосиновые лампы и свечи без массовых последствий, что доказывает — при адекватном использовании они безопасны