Врач-онколог рассказал о рационе и дозе алкоголя для профилактики рака

Чтобы снизить риск онкологических заболеваний, человеку зачастую приходится менять свой стиль жизни. Каким он должен быть, в интервью для «Татарстан-24» рассказал врач-онколог завотделением маммологии и пластической хирургии Республиканского онкологического центра Альберт Гимранов.

«Во-первых, нужно менять стиль жизни — то, как вы питаетесь, присутствует ли в вашей жизни спорт или физкультура, употребляете ли вы алкоголь, курите ли вы сигареты, — перечислил он. — Мы должны потреблять больше клетчатки, меньше красного мяса, употреблять умеренно рыбу, алкоголь, желательно отказаться от курения».

Говоря об алкоголе, Гимранов указал объем напитков, не несущий рисков для молочной железы. Это 30 мл крепкого алкоголя, 180 мл красного вина или 330 мл пива. «Три дозы в неделю. Тогда рисков нет», — отметил специалист.

Еще одной составляющей профилактики является посещение онколога. Их частота зависит от риска, предрасположенности, однако записываться на прием врачу необходимо как минимум один раз в год.