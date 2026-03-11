news_header_top
Общество 11 марта 2026 10:53

Врач-онколог из Казани Александр Потанин погиб в зоне СВО

В зоне специальной военной операции погиб хирург спецотряда «Ахмат», врач из Казани Александр Потанин с позывным Кадуцей. Об этом сообщили в Телеграм-канале медслужбы спецотряда «Ахмат». Отмечается, что медик погиб 8 марта.

О гибели врача также сообщила журналистка Анастасия Кашеварова. В своем Телеграм-канале она написала, что Александр Потанин спас ее раненого мужа в зоне СВО.

Фото:t.me/akashevarova/8404

По данным «Грозный-Информ», после заключения контракта Потанин сначала служил в рядах ЧВК «Вагнер». Позже медицинская группа, в которой он работал, присоединилась к спецназу «Ахмат». На передовой Александр Потанин продолжал выполнять свой главный врачебный долг — спасать жизни людей.

Александр Потанин окончил Казанский государственный медицинский университет в 1999 году. Почти 30 лет он посвятил медицине – работал онкологом и торакальным хирургом в Казани, в том числе в Республиканском онкологическом диспансере. После РКОД Потанин работал в частной клинике, а затем ушел на СВО.

Фото: t.me/medsluzba_speznaz_akhmat/2918

#врачи на СВО #татарстанские врачи
