Врач-офтальмолог назвал основные причины снижения зрения

Основные причины проблем со зрением зависят от возраста, рассказал «Радио 1» врач-офтальмолог Антон Канзанцев.

«У людей старше 40 лет основная причина снижения остроты зрения — возрастная дальнозоркость или пресбиопия. Это возрастной процесс, который связан с изменением эластичности хрусталика. Он приводит к тому, что люди начинают испытывать затруднения при чтении на близкой дистанции, при работе с какими-то мелкими предметами», — сказал он.

Кроме того, по словам доктора, на зрение влияют хронические заболевания, включая диабет, гипертонию, атеросклероз, заболевания сосудов.

«Еще одна причина — чрезмерная зрительная нагрузка. Сейчас мы много времени проводим за компьютером, читаем при плохом освещении, что сказывается на зрении. У нас плывет перед глазами, или высыхает поверхность роговицы, образуется „синдром сухого глаза”», — объяснил офтальмолог.