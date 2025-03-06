Врач-офтальмолог: «Глаукома грозит не только слепотой, она может запустить деменцию»

Если родственники больны глаукомой, вы тоже заболеете? Как понять, что болезнь уже развивается, и не ослепнуть? Как глаукома влияет на когнитивные функции? Об этом во Всемирный день борьбы с глаукомой, который отмечается 6 марта, «Татар-информу» рассказала ассистент кафедры КГМА, заведующая глаукомным кабинетом РКОБ, врач-офтальмолог Ольга Зверева.





6 марта отмечается Всемирный день борьбы с глаукомой

Фото: пресс-служба РКОБ

«Если пациент обнаруживает глаукому сам, то это уже далеко зашедшая стадия»

Глаукома – это группа заболеваний, которые приводят к атрофии зрительного нерва и потере зрения. Главный фактор риска, при котором возникает глаукома, – это повышение внутриглазного давления выше того значения, которое не переносит нерв.

Однако глаукома может развиться и при нормальном глазном давлении. В этом случае, по словам врачей, причиной может быть наследственность или строение глазного яблока. В группе риска по развитию глаукомы люди старше 60 лет, а также те, кто страдает близорукостью или дальнозоркостью. У них болезнь начинает развиваться раньше – с 40 лет.

«Считается, что наследственность повышает риск появления недуга на 25%. Однако, если у вашего прямого родственника есть глаукома, совсем не обязательно, что она будет у вас», – объяснила Ольга Зверева.

Развитию глаукомы, рассказала врач-офтальмолог, способствует чрезмерное употребление алкоголя, которое ведет к дегенеративным изменениям, раннему развитию атеросклероза и сосудистым изменениям. Курение же – фактор риска при любых заболеваниях глаз, ибо крайне негативно влияет на сосуды.

Ольга Зверева: «Считается, что наследственность повышает риск появления недуга на 25%» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В России глаукому чаще выявляют у женщин. Процентное соотношение между пациентами-женщинами и мужчинами – 58% на 42%. Врачи связывают такое соотношение с тем, что женщины обследуются активнее. Мужчины, как правило, приходят к врачам уже на поздней стадии. К слову, если говорить о пациентах с инвалидностью по глаукоме, то лидируют здесь мужчины.

«Если пациент сам обнаруживает глаукому, то это уже далеко зашедшая стадия. Он может долго не замечать проблемы, пока зрение компенсирует второй глаз. А замечает случайно, закрыв один глаз. И вот уже не виден какой-то сектор. На ранней стадии самостоятельно установить болезнь никак нельзя», – рассказала Ольга Зверева.

Человек зачастую не понимает, что его глаза в опасности. Второй глаз со временем тоже поражается. Больной может начать жаловаться на плохое зрение в темноте, хотя его острота может сохраняться до поздних стадий.

«Глаукома – заболевание с изменением психики и характера, частым развитием депрессии»

Врачи утверждают, что зрение – самый важный канал для активации головного мозга. При снижении зрения снижаются и мозговые функции. Это спусковой момент для развития деменции. Может пострадать и слух, так как зрительный и слуховой нервы проходят рядом. При глаукоме зрительный нерв поражается на всем протяжении. Научно доказано, что изменения мозга вдоль зрительного нерва имеют сходство с отложением белых телец при болезни Альцгеймера. Глаукома – заболевание с изменением психики и характера, частым развитием депрессии. Тревожно-депрессивные пациенты составляют 85% от общего числа больных с глаукомой.

В группе риска по развитию глаукомы люди старше 60 лет, а также те, кто страдает близорукостью или дальнозоркостью Фото: © «Татар-информ»

Если болезнь не лечить, то реально ослепнуть за 15 лет – это при достаточно благоприятных условиях, если не было сильного стресса, высоких подъемов внутриглазного давления. Бывают случаи потери зрения и за 5 лет.

«Хочется сказать о пациентах, которые приходят один раз. Им ставят диагноз, назначают лечение, и они успокаиваются. Пациент решает, что после всех исследований можно спокойно жить дальше. Зачастую забывает про свой диагноз, забывает применять капли. Глаукома – хроническое прогрессирующее заболевание. Основной фактор риска – возраст. Его мы остановить не можем. Глаукома все равно будет прогрессировать, мы ее растягиваем. Наша задача – продлить зрение условного 70-летнего человека еще на 30», – объяснила врач-офтальмолог.

Ольга Зверева привела пример позднего обращения к доктору. 67-летний мужчина в 2000 году лишается глаза из-за травмы, у врача-офтальмолога он оказывается только в 2021 году. Ему диагностируют высокое внутриглазное давление, низкие функции зрительного нерва. Назначенная терапия каплями не принесла успеха. Оперативное вмешательство тоже не помогло.

Другой пример. Женщина 71-го года пришла на прием в далеко зашедшей стадии. Врачи пытаются помочь, но глаукома продолжает прогрессировать. До 75 лет выявлен атеросклероз. Ее взяли на контроль сосудистые хирурги, которые выполнили ей стентирование сосудов шейного отдела позвоночника. Это, возможно, позволит сохранить поля зрения. Пациентка хотела, чтобы ей вернули зрение, но специалисты могут только снизить скорость прогрессирования заболевания.

Продолжительность жизни растет, и заболевания встречаются чаще, но и наука не стоит на месте Фото: пресс-служба РКОБ

«Всего два изменения: закапывать капли и постоянное посещать одного и того же врача»

«Глаукома – это не такой страшный диагноз. Если его поставили, то это даже хорошо, ведь тогда мы вооружены – у нас есть средства для отслеживания и лечения состояния. Пациент должен поверить доктору, изменить свой образ жизни. Всего два изменения: закапывание капель и постоянное посещение одного и того же врача. Специалист использует знакомые ему приборы и помнит картину заболевания. В основном мы лечим закапыванием. Если пациент не может этого делать, мы можем предложить лазерную трабекулопластику», – объяснила врач-офтальмолог.

Посещать врача нужно не реже одного раза в полгода на начальных стадиях болезни. Пациент в более сложном состоянии должен обследоваться раз в три месяца.

«Если говорить про занятия у пациента с глаукомой, то ничего не меняется. Нет запрещенных активностей. Рекомендован активный образ жизни: ходьба, плавание, лыжи и прочее. Это улучшает кровообращение, уменьшает развитие нейродегенерации, снижает депрессию. Можно заниматься йогой. В Индии в курс лечения глаукомы входит медитация», – поделилась медик.

Посещать врача нужно не реже одного раза в полгода на начальных стадиях болезни. Пациент в более сложном состоянии должен обследоваться раз в три месяца Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Из тех, кому за 80 лет, глаукома есть у каждого второго»

Врач привела данные: бум диагностирования глаукомы пришелся на 2009-2015 годы. Тогда появилось современное оборудование – оптический когерентный томограф, компьютерный периметр – медицина была на подъеме. COVID-19 привел к резкому снижению количества пациентов с глаукомой: многие из них ушли навсегда от других болезней, остальные не ходили в поликлиники, не вставали на учет. Количество выявляемых случаев упало до показателей 2010 года. Сейчас уровень 2019 года достигнут благодаря тем, кто активно посещает врача.

Вообще, по данным врачей, глаукома есть у четверти населения старше 75 лет. Из тех, кто старше 80 лет, глаукома есть у каждого второго. Продолжительность жизни растет, и заболевания встречаются чаще, но и наука не стоит на месте. Врачи ожидают генетические методы лечения.

«К сожалению, влияние диспансеризации на общий процент выявленных случаев очень низкое – 0,4-1%. На диспансеризации измеряют лишь глазное давление. На начальных стадиях заболевания уровень давления повышен не всегда, бывают перепады в течение суток. Давление не показатель, реальную картину покажут поля зрения, светочувствительность, функции нерва и толщина нервных волокон. Для выявления недуга врач-офтальмолог должен посмотреть глазное дно и состояние нерва, только по внутриглазному давлению диагноз не ставится», – подчеркнула Ольга Зверева.

По показателям выявляемости и количеству пациентов с инвалидностью по глаукоме Татарстан находится на среднем уровне в России. Врачи заверяют: в красной зоне Татарстан не бывает.

В таком объеме, как в РКОБ, больше нигде в Татарстане исследование не выполняется – глаукомных кабинетов на местах нет Фото: пресс-служба РКОБ

Однако, по словам Ольги Зверевой, есть еще одна серьезная проблема: несмотря на грозность этого заболевания, глаукомная служба в республике не организована. В таком объеме, как в РКОБ, больше нигде в Татарстане исследование не выполняется – глаукомных кабинетов на местах нет.

«По закону, глаукома вообще не относится к диспансерным заболеваниям, была исключена из списка. В наше время офтальмологи по месту жительства не обязаны наблюдать за пациентами так, как это было в прошлом веке. Тогда врачи вызывали больных глаукомой в поликлиники каждые три месяца. С приходом страховой медицины все поменялось. Глаукома – болезнь дорогая и прогрессирующая. Проблема недостатка внимания к болезни озвучивается на пресс-конференциях, в Минздраве. Есть план построения логистики глаукомного пациента. Но пока не доходят руки. Поэтому мы поднимаем культуру пациентов через СМИ, через различные буклеты», – отметила врач.