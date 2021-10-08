Врач объяснила высокую смертность от Covid-19 в России

В последние недели в России не раз ставились антирекорды по смертности от коронавируса. Одна из причин большого числа летальных исходов — преждевременный отказ от соблюдения мер защиты от вируса. Об этом сообщает радио Sputnik.

«Самое главное при любой такой инфекции — соблюдение эпидемиологических условий. В метро из 20 человек только двое в масках, а остальные — нет. Это играет большую роль, и смертность растет», — заявила врач-терапевт, гендиректор Центра иммунокоррекции им. Р. Н. Ходановой Людмила Лапа.

Медик отметила: самое ужасное в данной ситуации то, что люди даже не собираются сокращать число контактов. Однако Covid-19 — это не обычная инфекция, к которой человечество уже адаптировалось, поэтому расслабляться еще рано.

«При любой эпидемии контроль над контактами — превыше всего. Мы их не контролируем, и это самое ужасное. Мы перевели коронавирус в разряд привычных инфекций раньше, чем он заслуживает. Это достаточно сложная инфекция, в этом вся беда», — подчеркнула специалист.

Вторая причина высокой смертности из-за коронавируса — обострение хронических заболеваний после заражения. При этом чем дальше, тем эти осложнения становятся сложнее.

«В целом последствий стало больше от Covid-19, и они более сложные. Например, очень сильно обостряются при Covid-19 и диабеты, и сосудистые проблемы, обостряются сложные аутоиммунные заболевания по типу ревматоидного артрита», — уточнила она.

И, наконец, на число летальных исходов влияют тяжелые последствия самого вируса.