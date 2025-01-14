Врач объяснила татарстанцам, как вернуться к нормальному режиму питания после праздников

Зачастую к врачам после новогодних праздников обращаются люди с заболеваниями органов пищеварения, особенно те, у кого уже был панкреатит, холецистит или другие болезни желудка и кишечника. Об этом в прямом эфире рассказала главный специалист по медицинской профилактике Минздрава Татарстана, доцент кафедры госпитальной терапии КГМУ Люция Фейсханова.

«Сейчас надо максимально плавно входить в свой режим. Никаких строгих диет, попыток быстро привести себя в норму, гонок за своим прежним весом – это все вредно. Должен быть обычный режим – так, как вы питались ранее, без каких-либо перекосов», – посоветовала специалист.

Также врач посоветовала минимизировать алкоголь, а лучше полностью от него отказаться.

В случае, если появились какие-то неприятные симптомы, касающиеся органов пищеварения, необходимо обратиться к врачу, и ни в коем случае не заниматься самолечением, добавила медик.