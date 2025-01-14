Врач объяснила татарстанцам, как при проблемах с давлением пережить погодные качели

В Татарстане в настоящее время происходят резкие колебания температуры: днем температура иногда поднимается выше нуля, а к вечеру уходит в минус. Это может оказывать влияние на самочувствие людей, страдающих некоторыми заболеваниями. Об этом в прямом эфире рассказала главный специалист по медицинской профилактике Минздрава Татарстана, доцент кафедры госпитальной терапии КГМУ Люция Фейсханова.

«Погодные качели, в первую очередь, опасны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, особенно для тех, у кого понижено или повышено артериальное давление. Им нужно более трепетно следить за своим давлением, принимать все необходимые препараты», – отметила доктор.

При пониженном давлении и повышенной утомляемости в такие дни рекомендуется пить больше крепкого черного чая, принимать хвойные или солевые ванны, а также использовать аромалампу с эфирными маслами, способствующими повышению работоспособности.

Если из-за погодных условий привычная доза лекарств перестает помогать, следует обратиться к врачу для коррекции лечения, советует Люция Фейсханова.