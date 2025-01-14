Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Врач объяснила татарстанцам, как при проблемах с давлением пережить погодные качели
В Татарстане в настоящее время происходят резкие колебания температуры: днем температура иногда поднимается выше нуля, а к вечеру уходит в минус. Это может оказывать влияние на самочувствие людей, страдающих некоторыми заболеваниями. Об этом в прямом эфире рассказала главный специалист по медицинской профилактике Минздрава Татарстана, доцент кафедры госпитальной терапии КГМУ Люция Фейсханова.
«Погодные качели, в первую очередь, опасны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, особенно для тех, у кого понижено или повышено артериальное давление. Им нужно более трепетно следить за своим давлением, принимать все необходимые препараты», – отметила доктор.
При пониженном давлении и повышенной утомляемости в такие дни рекомендуется пить больше крепкого черного чая, принимать хвойные или солевые ванны, а также использовать аромалампу с эфирными маслами, способствующими повышению работоспособности.
Если из-за погодных условий привычная доза лекарств перестает помогать, следует обратиться к врачу для коррекции лечения, советует Люция Фейсханова.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»