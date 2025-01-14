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Врач объяснила татарстанцам, как недосып влияет на тягу к сладкому и мучному
В случае нарушения режима сна у человека возникает тяга к сладкому и мучному. Об этом в прямом эфире рассказала главный специалист по медицинской профилактике Минздрава Татарстана, доцент кафедры госпитальной терапии КГМУ Люция Фейсханова.
«Скорее всего, многие во время новогодних праздников позволяли себе поздно ложиться и поздно вставать. Сейчас желательно не смещать сразу свое время пробуждения и засыпания. Желательно, смещаться постепенно – на полчаса – час», – отметила доктор.
Люция Фейсханова рекомендует: если ночной сон оказался недостаточным, можно компенсировать это коротким дневным отдыхом продолжительностью от получаса до часа, например, сразу после рабочего дня. Важно помнить о необходимости спать минимум 7-8 часов в течение суток.
«Если сна недостаточно, то начинаются проблемы с перееданием. Повышается кортизол, а днем тянет на сладкое и мучное. На все то, что быстро вызывает удовольствие и чувство насыщения», – объяснила главный специалист по медпрофилактике Минздрава РТ.
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