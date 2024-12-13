Врач объяснила татарстанцам, как научить детей здоровому образу жизни

Именно семье сегодня отводится главенствующая роль в формировании здорового образа жизни. Таким мнением с «Татар-информом» поделилась врач по гигиеническому воспитанию Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Роза Алимова.

«Здоровая семья – это семья, которая ведет здоровый образ жизни, в которой присутствует здоровый психологический климат, духовная культура, материальный достаток. Здоровый образ жизни служит укреплению всей семьи. Условия, от которых зависит направленность формирования личности ребенка, а также его здоровье, закладываются в семье. То, что прививают ребенку с детства и отрочества в семье в сфере нравственных, этических и других начал, определяет все его дальнейшее поведение в жизни, отношение к себе, своему здоровью и здоровью окружающих», – отметила доктор.

Фото: © Султан Исхаков \ «Татар-информ»

Роза Алимова уверена, что каждый родитель хочет видеть своих детей здоровыми и счастливыми. Но немногие задумываются, как сделать, чтобы их дети жили в ладу с собой, с окружающим их миром, с людьми.

Врач подчеркнула, что многих проблем во взрослом возрасте можно было бы избежать, если бы с детства родители закаливали их, приучали к правильной здоровой еде, привили бы любовь к спорту и двигательной активности.

И на первом месте должен быть личный пример со стороны взрослых членов семьи. Семья – это основное звено, где формируются полезные привычки и отвергаются вредные. Именно семья является самым мощным средством в формировании образа жизни и здоровья ребенка. Здоровый образ жизни — это радость для больших и маленьких в доме, но для его создания необходимо соблюдение нескольких условий:

· первое условие – создание благоприятного морального климата в семье, что проявляется в доброжелательности, готовности простить и понять, стремлении прийти на помощь, сделать приятное друг другу, в заботе о здоровье членов семьи;

· второе условие успешности формирования здорового образа жизни - тесная, искренняя дружба детей и родителей, их постоянное стремление быть вместе, общаться, советоваться. Роза Алимова уверена, общение – великая сила, которая помогает родителям понять ход мыслей ребенка и по первым признакам определить склонность к негативным поступкам, чтобы вовремя предотвратить их;

· третье условие – повышенное внимание к состоянию здоровья всех членов семьи.

Родители должны формировать у ребенка нравственное отношение к своему здоровью. Чтобы у него с малого возраста было желание и потребность быть здоровым, вести здоровый образ жизни. Малыш должен осознать, что здоровье для человека важнейшая ценность, главное условие достижения любой жизненной цели и каждый сам несет ответственность за сохранение и укрепление своего здоровья.

«Если взрослые научат детей с самого раннего возраста ценить, беречь и укреплять своё здоровье, если они будут личным примером демонстрировать здоровый образ жизни, то только в этом случае можно надеяться, что будущие поколения будут более здоровы и развиты не только личностно, интеллектуально, духовно, но и физически», – заключила Роза Алимова.

Материал подготовлен по заказу ГАУЗ «Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики».