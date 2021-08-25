Врач объяснила жителям Татарстана, как избежать осенней сонливости

С приходом осени люди часто начинают жаловаться на усталость и сонливость. Как с этим бороться, в прямом эфире рассказала жителям Татарстана главный специалист Минздрава РТ по общей врачебной практике Люция Фейсханова.

«Во многом это связано с дефицитом света, потому что в условиях дефицита света у нас начинает вырабатываться мелатонин. Он способствует сонливости. Поэтому нужно стараться максимально создавать рабочую обстановку, где есть яркий свет и есть возможность попадания солнечного света на рабочий стол. Если дома, то надо постараться не зашторивать окна, чтобы было светло», — отметила врач.

Следует также исключить у врача обострение хронических заболеваний. Они тоже могут негативно влиять на организм, приводя к вялости.

По словам Фейсхановой, важно проветривать помещение, где находишься. Осенью и зимой люди реже открывают окна, из-за чего снижается уровень кислорода, а это опять-таки ведет к сонливости и усталости.