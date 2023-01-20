Врач объяснила, почему пациентов с ожирением сложнее вылечить от инфекционных болезней

Пациентам с ожирением сложнее вылечиться от инфекционных болезней, поэтому контролировать свой вес просто необходимо, объяснила татарстанцам заместитель главного врача по медицинской части РКИБ имени А.Ф. Агафонова Юлия Созинова.

«Инфекционные заболевания – это острая патология, которая связана с проникновением в организм возбудителя инфекции. У людей с нарушением метаболизма в виде ожирения и избыточной массой тела эти болезни протекают сложнее, не по типичному сценарию. Выздоровление наступает дольше, возможны осложнения», – рассказала «Татар-информу» замглавного врача РКИБ.

Врачи отмечают, что пациенты с лишним весом входят в группу повышенного риска развития осложнений после гриппа. Таких больных сложнее вылечить, так как препараты в их случае могут быть менее эффективны.

«Ожирение влияет на эффективность работы иммунной системы и на силу иммунного ответа организма. На фоне гиподинамии также развиваются сердечно-сосудистые патологии и другие хронические заболевания, которые тоже осложняют выздоровление», – объяснила Юлия Созинова.