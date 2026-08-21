Врач объяснила, почему девочкам до 14 лет нельзя использовать макияж

Дерматолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова утверждает: девочкам до 14 лет не следует наносить декоративную косметику. Аргументами специалист поделилась в беседе с изданием «Абзац».

«До этого возраста кожа считается детской. Это значит, что она недостаточно совершенна: у нее снижена иммунная защита, она склонна к аллергии и отечности, более восприимчива и меньше защищена. Поэтому до 14 лет наносить различные средства опаснее, чем после», – объяснила Галлямова.

Врач отметила, что после 14 лет кожа уже приближается к взрослой физиологии, она более защищена и устойчива к различным раздражителям. Однако дерматолог уточнила:

«Естественно, нужно использовать сертифицированные средства и проверять срок годности. Некачественная декоративная косметика может вызвать аллергические реакции. Следующий этап – нарушение микробиома и защитных свойств кожи. Со временем она начнет шелушиться и реагировать даже на увлажняющий гипоаллергенный крем, краснеть по любому поводу, может присоединиться гнойничковая инфекция. Это то, к чему ведет нарушение микробиома при использовании декоративной косметики в раннем возрасте или при избыточном ее применении после 14 лет», – подытожила Галлямова.