Врач объяснила, как отличить осеннюю хандру от заболевания

Заведующая центром общественного здоровья и медицинской профилактики Химкинской больницы Ольга Чиркова рассказала, как отличить осеннюю хандру от болезни. По ее словам, состояние слабости свойственно организму осенью из-за снижения солнечной активности и сокращения светового дня. Кроме того, осенью добавляются гормональные изменения: мелатонина (гормона сна) вырабатывается больше, а серотонина (гормона радости) — меньше. Однако если слабость носит системный характер, необходимо принимать меры.

«Если у вас состояние слабости и апатии длится несколько недель, а не несколько дней, начинают появляться дополнительные симптомы — бледность, потливость, тахикардия, боли, нарушение дыхания, ощущение одышки, — то это повод задуматься и показаться врачу», — предупредила Чиркова, беседуя с журналистом «Радио 1».