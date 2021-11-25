Врач объяснил жителям РТ, при каких симптомах после падения нужно обращаться к медикам

Симптомы после падения, которые должны насторожить татарстанцев и заставить их незамедлительно обратиться к врачам, на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» назвал заведующий травматологическим пунктом городской поликлиники №7 Казани Альберт Галимов.

«Если боль не проходит в течение часа или двух, если нарастает отек, если появляется гематома — синюшность в связи с кровотечениями из мест перелома или разрыва связок, конечно, нужно обращаться в травмпункт», — подчеркнул врач.

Максимальное время наблюдения за своим состоянием — сутки. К тому же, к примеру, компрессионный перелом позвоночника легко не почувствовать, хотя чтобы его получить, достаточно упасть с высоты своего роста в положении сидя.

В свою очередь заведующий травматологическим отделением Детской республиканской клинической больницы Руслан Хасанов добавил, что если ребенок рассказал о падении, то следует сходить к врачу.

«Если была черепно-мозговая травма, то у ребенка станет наблюдаться сонливость. Поведение ребенка будет не таким, как до падения. Однозначно нужно бежать к нейрохирургам показывать любое изменение в обычном поведении ребенка», — заключил он.

Всего в Казани насчитывается два детских и восемь взрослых травматологических пунктов, некоторые из них работают круглосуточно.