Врач объяснил жителям Татарстана, почему разрешили прививать кормящих мам

Кормящим женщинам разрешили прививаться против нового коронавируса, а также одновременно вводить вакцины против гриппа и Covid-19. Причины этого в специальном прямом эфире, посвященном вакцинации, назвал главный эпидемиолог, специалист по иммунопрофилактике Минздрава РТ Дмитрий Лопушов.

«Инструкция по вакцине — инструмент, который меняется, в него вносятся изменения. Это нормально, это говорит о том, что накапливается опыт, который позволяет расширить определенные категории или сузить их», — объяснил врач.

Дмитрий Лопушов напомнил, что раньше противопоказанием к вакцинации считалась беременность, однако сейчас женщины в положении с 22-й недели успешно проходят все этапы вакцинации. Эпидемиолог добавил, что уже есть женщины, которые привились в период беременности или до нее и родили совершенно здоровых детей.

Недавно было объявлено, что грудное вскармливание не является противопоказанием к вакцинации «Спутником V». Также в Минздраве России рассматривается порядок вакцинации детей против коронавирусной инфекции. Лопушов заметил, что исследования показали — прививать детей совершенно безопасно. Соответственно, для грудничков, которых кормят грудью привитые женщины, опасности нет. Именно это вызвало основные волнения.

«Всемирная организация здравоохранения поддержала одновременную вакцинацию против гриппа и Covid-19. ВОЗ и Американская ассоциация контроля за инфекционными заболеваниями такое решение приняли месяц назад на основании своих данных. Теперь и у нас такое разрешение дано», — отметил главный специалист по иммунопрофилактике Минздрава РТ.