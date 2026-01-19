news_header_top
Руc Тат
Общество 19 января 2026 08:30

Врач объяснил, почему курильщикам опасно заниматься спортом

Врач объяснил, почему курильщикам опасно заниматься спортом
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Курение в сочетании со спортом может представлять серьезную угрозу для здоровья. Об этом «Татар-информу» сообщил врач‑терапевт Виктор Лишин.

По словам специалиста, никотин воздействует на разные отделы организма, поэтому физическая нагрузка у курящих людей переносится иначе, чем у некурящих.

Как же влияет курение на способность переносить физические нагрузки?

  1. Никотин разрушает мышцы, хрящевую ткань и структуру костей. В результате могут возникать артрит, остеопороз и другие болезни;
  2. Ухудшается свертываемость крови. Никотин сгущает кровь, что отрицательно влияет на насыщение органов кислородом;
  3. Снижается дыхательная функция легких, ухудшается объем выдоха и вдоха;
  4. Страдает восстановительная функция. У здорового человека быстрее приходят в норму пульс и давление, у курильщика же процесс восстановления длиннее.

«Все это ухудшает физическую активность. Человек, который курит, менее продуктивен. Занимаясь спортом, он устает и быстрее начинает задыхаться», – сказал Виктор Лишин.

Некоторые считают, что физическая активность способна компенсировать вред от курения, однако врач опроверг это мнение.

«Это совсем не так. Для курильщиков спорт может быть даже опасен, привести к негативным последствиям. Высок риск осложнений после тренировки», – предупредил врач.

