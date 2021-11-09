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Здоровье
9 ноября 2021  17:25
Эвелина Киселёва

Врач объяснил, можно ли вакцинироваться от Covid людям с аллергией на прививку от гриппа

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Вакцины от коронавируса не имеют в составе животных белков. Об этом в прямом эфире для нижнекамцев рассказал главный аллерголог Минздрава Татарстана, заведующий Республиканским центром клинической иммунологии РКБ Алексей Лунцов.

Вопрос поступил в прямой эфир, житель Нижнекамска интересовался, возможно ли с аллергией на яичный белок, а следовательно с противопоказанием на вакцинацию против гриппа, сделать прививку против коронавируса.

«Тактика использования той или иной вакцины зависит от способа ее производства, действительно некоторые вакцины, в частности, гриппозная могут в определенном цикле своего производства включать культивирование микробов на дрожжах, поэтому вакцина может содержать следовое количество дрожжей или куриных яиц. Отсюда могут формироваться противопоказания к применению у пациентов, которые имеют истинную аллергию», – отметил врач.

По его словам, вакцины, которые используются для профилактики новой коронавирусной инфекции не содержат каких-либо реакций при пищевой аллергии. В вакцинах от Covid-19 нет коровьего молока, куриного, перепелиного яйца, дрожжей и других животных белков. То есть ограничений на вакцинацию нет.

#ркб #аллергия #Коронавирус #вакцинация
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