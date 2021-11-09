Врач объяснил, можно ли вакцинироваться от Covid людям с аллергией на прививку от гриппа

Вакцины от коронавируса не имеют в составе животных белков. Об этом в прямом эфире для нижнекамцев рассказал главный аллерголог Минздрава Татарстана, заведующий Республиканским центром клинической иммунологии РКБ Алексей Лунцов.

Вопрос поступил в прямой эфир, житель Нижнекамска интересовался, возможно ли с аллергией на яичный белок, а следовательно с противопоказанием на вакцинацию против гриппа, сделать прививку против коронавируса.

«Тактика использования той или иной вакцины зависит от способа ее производства, действительно некоторые вакцины, в частности, гриппозная могут в определенном цикле своего производства включать культивирование микробов на дрожжах, поэтому вакцина может содержать следовое количество дрожжей или куриных яиц. Отсюда могут формироваться противопоказания к применению у пациентов, которые имеют истинную аллергию», – отметил врач.

По его словам, вакцины, которые используются для профилактики новой коронавирусной инфекции не содержат каких-либо реакций при пищевой аллергии. В вакцинах от Covid-19 нет коровьего молока, куриного, перепелиного яйца, дрожжей и других животных белков. То есть ограничений на вакцинацию нет.