Врач объяснил метеозависимым татарстанцам, как пережить скачки температуры

В Татарстане наблюдаются скачки температуры и изменение погоды. Как быть в таких условиях метеозависимым людям корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказала главный специалист по общей врачебной практике Минздрава РТ Люция Фейсханова.

«Такая погода больше всего влияет на людей с хроническими неинфекционными заболеваниями, в частности с гипертонической болезнью, с ишемической болезнью сердца, и на людей с заболеваниями дыхательной системы, в частности бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких. У таких людей может возникать обострение заболевания», – отметила врач.

Люция Фейсханова добавила, что повышение атмосферного давления может вызвать повышение артериального давления и гипертонический криз. А понижение атмосферного давления ведет к снижению артериального, что ведет к упадку сил, слабости, повышенной утомляемости.

«В такие дни надо с удвоенной силой следовать рекомендациям врачей. Если ранее были назначены какие-то препараты – обязательно их применять. Если вы видите, что у вас заканчиваются те или иные лекарственные средства, заблаговременно надо подумать о том, чтобы они были заблаговременно в домашней аптечке», – сообщила врач.

Также главный специалист по общей врачебной практике Татарстана посоветовала не переохлаждаться и помнить про риск заболеть новой коронавирусной инфекцией. При признаках ОРВИ следует обращаться к врачу и в первую очередь исключить Covid-19.

Если в Татарстане температура резко понизится, то опасаться нужно тем же самым пациентам.

«Метеозависимость, метеочувствительность – это не заболевание, с которым надо бороться, что-то принимать, как-то лечиться. Это особенность организма, во многом это связано с вегетативной нервной системой. Помимо того, что необходимо придерживаться правильного режима сна, отдыха и труда, здесь я бы рекомендовала прогулки на свежем воздухе, потому что необходимо, чтобы организм привыкал к изменениям температуры в помещении, на улице. Тогда сосуды в меньшей степени будут реагировать на изменения в этом атмосферном давлении и температуре окружающей среды», – заключила специалист Минздрава республики.