Врач объяснил, когда Россия выйдет на плато по заболеваемости Covid-19

В настоящее время Россия еще не вышла на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией. Пока она остается высокой, и чтобы выровнять ее, необходимо время. Об этом в беседе с радио Sputnik рассказал доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.

«Количество выписанных после Covid-19 стало немного расти, но пока до плато далековато. Плато — это когда сколько заболело [за сутки], столько и выписалось. Когда эти показатели сравняются, будет хорошо. Затем число выписанных начнет превышать число заболевших», — объяснил специалист.

По его словам, для медиков из «красных зон» также важен показатель соотношения между госпитализированными и выписанными пациентами за день. Когда эти цифры совпадут, можно говорить о выходе на плато по заболеваемости в стране.

«Сейчас значительно больше людей госпитализируют. Они все остаются в стационарах — кто на неделю, кто на две. Пока пациенты с Covid-19 накапливаются, нагрузка на госпитальную сеть растет», — рассказал он.

Малышев считает, что ковидные пациенты продолжат накапливаться в больницах еще около трех-четырех недель. Лишь затем показатель начнет снижаться, а эпидемиологическая ситуация, наоборот, улучшаться.