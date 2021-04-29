Врач объяснил, когда пациентам грозит повторное заражение Covid-19

Повторно заразиться коронавирусом могут даже люди с высоким титром антител. Это связано с тем, что не все антитела имеют протективные, или защитные, свойства. Об этом сообщает радио Sputnik со ссылкой на кандидата медицинских наук, иммунолога, гендиректора компании «Клиникал Экселанс Груп» Николая Крючкова.

Специалист подчеркнул, что высокий титр антител еще не гарантия того, что среди них много обладающих защитной функцией. Большая часть из них не обладает протективными свойствами.

«То есть они как бы есть, они связываются с какими-то антигенами коронавируса, но связываются достаточно слабо и не могут нейтрализовать вирус, тем самым не влияют на инфекционный процесс, а некоторые специалисты даже подозревают, что могут влиять негативным образом. Поэтому нас в первую очередь интересует титр или доля протективных антител», — объяснил он.

Когда таких антител оказывается недостаточно, человек может снова подхватить вирус. Поэтому перенесенная болезнь либо прививка не дают 100%-ной защиты от Covid-19, хотя и практически обнуляют возможность тяжелой либо среднетяжелой формы.

Больше всего риску повторного заражения подвержены пациенты с ослабленным иммунитетом — с первичным либо вторичным иммунодефицитом.

«Это люди, которые, например, принимают иммуносупрессивные препараты. Также снижается иммунная реакция при аутоиммунных заболеваниях, онкологических заболеваниях, при тяжелых хронических заболеваниях. Также у пожилых людей снижена реактивность иммунной системы», — заключил иммунолог.