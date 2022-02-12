Врач о вакцинации детей от Covid-19: Прививка должна проводиться на фоне полного здоровья

Вакцинация детей против коронавируса необходима, но должна проводиться в соответствии с обычными правилами. Об этом рассказала заведующая кафедрой госпитальной педиатрии КГМУ, заслуженный врач РТ, главный внештатный детский специалист-кардиолог Приволжского федерального округа и Республики Татарстан Динара Садыкова в программе «Интервью без галстука».

«Мое отношение — очень врачебное. Я за вакцинацию. Однако должны соблюдаться правила вакцинации. Есть дети, которым вакцина противопоказана», — заметила врач, отвечая на соответствующий вопрос руководителя телеканала «Татарстан 24» Андрея Кузьмина.

«Прививка должна проводиться при определенных условиях — на фоне полного здоровья, через определенные промежутки времени», — пояснила Садыкова.

При этом медик обратила внимание на то, что среди детей становится всё больше «очень тяжелых пациентов» после коронавируса. Таким образом, уже опровергнуто существовавшее ранее представление, что Covid-19 болеют в основном взрослые.

«Мы сейчас проводим исследование среди детей после перенесенного ковида. Мы видим, что эти последствия длятся еще на протяжении шести месяцев», — добавила педиатр.