Врач из Нижнекамска дала рекомендации, как избежать заражения гриппом

В сезон гриппа в Нижнекамске наблюдается рост числа заболевших. Заместитель руководителя Управления здравоохранения Нижнекамского района Рита Медведева на деловом понедельнике дала ряд рекомендаций по профилактике заболевания.

«Чтобы не заразиться, нужно избегать массовых мероприятий, разобщать население. Также необходимо носить маски в общественных местах и местах скопления людей. Нужно принимать профилактические препараты — такие как витамин С, противовирусные, [рекомендовано] обильное питье», — отметила специалист.

Глава района Рамиль Муллин потребовал от промышленных предприятий и бюджетных учреждений соблюдать санэпидрежим.

«Все мероприятия в лечебных учреждениях города продолжаем, а также усиливаем. На сегодняшний день вакцинация по гриппу завершена, а по новой коронавирусной инфекции продолжается», — сообщила медик.

Муллин поручил подготовить отчет о том, сколько людей вакцинировано и кто из персонала болеет, а также организовать просветительную работу для населения совместно с Роспотребнадзором.

«Сейчас идет такая агрессивная форма гриппа. Очень много людей болеют с температурой около 40 градусов. Сейчас массовый период болезни, которая дает очень много осложнений. Нам нужно сделать акцент на вакцинации. Если эффективность вакцинации доказана, мы должны ее проводить, а не дожидаться момента, когда петух клюнет. Сейчас очень большая нагрузка на врачей, также видим жалобы со стороны жителей», — констатировал Муллин.