Врач-невролог назвала основные причины возникновения эпилепсии

Эпилепсия — заболевание, протекающее в различных формах, для каждой из которых характерны свои симптомы, особенности и прогноз. Гла​​​​вный внештатный детский эпилептолог Московской области, врач-невролог, эпилептолог Мария Проваторова в беседе с «Радио 1» рассказала, что суть эпилептического приступа заключается в избыточных «электрических разрядах» мозга.

Проваторова отметила, что приступы могут проявляться различными способами, включая локальные судороги на одной стороне лица, кратковременные замирания или непроизвольные движения век.

Эксперт подчеркнула, что в основе развития эпилепсии часто лежит генетическая предрасположенность, хотя она необязательно передается по наследству, а может возникать вследствие индивидуальных мутаций. К другим причинам, способствующим развитию заболевания, относятся повреждения мозга, вызванные травмами головы, инсультами или тяжелыми инфекциями.

Она добавила, что эпилептический приступ, несмотря на краткосрочность, имеет жизнеугрожающее состояние.

«Может произойти отек мозга, и это действительно опасно, также может быть оказана неправильная помощь», — уточнила Проваторова.