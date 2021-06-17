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Ру Тат
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17 июня 2021  09:20

Врач назвала продукты, увеличивающие риск тромбоза

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Простые углеводы и сахар могут нарушить свертываемость крови, а также вызвать тромбоз. Особенно это относится к группам риска — людям с сахарным диабетом, атеросклерозом, наследственными сердечно-сосудистыми болезнями, лишним весом и курящим. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на врача-кардиолога, кандидата медицинских наук Анну Кореневич.

Чтобы снизить риски возникновения тромбоза, необходимо исключить из рациона сладости, хлеб и выпечку, подчеркнула эксперт. Также нужно минимизировать употребление сахара, содержащегося в соусах, обезжиренных продуктах и полуфабрикатах.

«Безусловно, одним из самых опасных является алкоголь. Не злоупотребляйте, а лучше — исключите совсем», — добавила медик.

Также Кореневич порекомендовала гражданам, принимающим разжижающие кровь лекарства, отказаться от зеленого чая, печени и овощей зеленого цвета. Перечисленные продукты снижают действенность препаратов.

#тромбоз #опасные продукты питания
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