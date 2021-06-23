Врач назвала правила, которые помогут не заболеть от кондиционера

Правила безопасности, которые помогут не заболеть из-за перепадов температуры жаркой улицей и холодным помещением с кондиционером, назвала в интервью радио Sputnik терапевт Татьяна Романенко.

Врач призвала избегать резких температурных скачков. «Если вы заходите с жары в помещение, вы должны постепенно охлаждать воздух. То же самое касается и машины. Нужно постепенно снижать температуру в салоне автомобиля. Это первое правило», — уточнила Романенко.

Второе правило касается правильной установки кондиционера. Он не должен быть направлен на человека или находиться прямо над ним.

«Мы не должны сидеть под кондиционером. Расстояние от него до работающего за столом человека должно быть полтора-два метра. И кондиционер не должен быть направлен на человека, он должен быть направлен в сторону», — уточнила терапевт.

Она также посоветовала регулярно чистить фильтры кондиционеров, чтобы в них не скапливались пыль и бактерии.