Врач рассказала об аутоиммунных заболеваниях, вызываемых коронавирусом

Коронавирус может стать причиной артитов, волчанки и полимиозитов, заявила главный ревматолог депздрава Москвы Алена Загребнева. Об этом сообщает РИА Новости.

«Все, что касается аутоиммунных заболеваний, мы знаем про них много, но ничего конкретного. Безусловно, пусковыми факторами может быть инфекция, особенно вирусная, в том числе коронавирусная», — сказала врач.

По ее словам, сейчас врачи наблюдают появление суставных заболеваний после перенесенного коронавируса, причем происходит это как после тяжелого, так и после легкого течения инфекции.

«Мы видим отсроченный всплеск через один, три, шесть месяцев — дебюты аутоиммунных заболеваний — таких, как ревматоидный артрит, системная красная волчанка, полимиозиты», — добавила Загребнева.