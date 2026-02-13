Врач назвала безопасную норму блинов в Масленицу

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Масленичная неделя начнется в понедельник, 16 февраля, и продлится до воскресенья, 22 февраля. Это время традиционно сопровождается обилием блинов в рационе. Однако врачи напоминают о необходимости умеренного потребления мучных и жирных блюд, чтобы не перегружать организм.

Врач-гастроэнтеролог, диетолог и психолог пищевого поведения Нурия Дианова рассказала «Радио 1» , что безопасное количество блинов зависит от пола и общего рациона. По ее словам, при отсутствии хронических заболеваний мужчинам можно съедать до трех блинов в день, женщинам – до двух. Лучше выбирать начинки с белком или фруктами, чтобы сделать блюдо более сбалансированным.

Она подчеркивает, что главное – разнообразие питания. Если заменить блинами весь привычный рацион на неделю, это может создать лишнюю нагрузку на поджелудочную железу и желчевыводящую систему.

Эксперт также отмечает, что избыток жирной и мучной пищи способен спровоцировать обострение заболеваний желудочно‑кишечного тракта, включая панкреатит, особенно у людей из группы риска.

Врачи советуют сочетать блины с другими продуктами и учитывать индивидуальные особенности организма.