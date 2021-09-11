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Ру Тат
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11 сентября 2021  21:50

Врач назвал три симптома, при которых нужно обратиться к кардиологу

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Жжение в груди, асфиксия и любой дискомфорт в грудой клетке могут быть предвестниками заболеваний сердечно-сосудистой системы. Об этом рассказал врач-кардиолог клинической больницы «РЖД-Медицина» имени Н. А. Семашко Заур Шугушев.

Специалист объяснил, что человеку стоит обратить внимание на асфиксию, возникающую при переходе из теплого помещения в холодное. При этом такое состояние может продолжаться до пяти минут.

Также симптомом болезни может быть дискомфорт в грудной клетке, к примеру появляющийся во время физических нагрузок.

При проявлении хотя бы одного из них, подчеркнул специалист в интервью «Вечерней Москве», стоит регулярно проходить осмотр у кардиолога.

#сердечно-сосудистые заболевания #симптомы
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